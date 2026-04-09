Il slancio di Xbox continua con la tanto attesa revisione degli Achievement

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Il team Xbox ha lavorato a pieno ritmo nell'ultimo mese, annunciando piani per ampliare ulteriormente la loro già leader nella retrocompatibilità, risolvere problemi con Quick Resume, presentare Project Helix e ospitare una Preview dei Partner Xbox.

E a quanto pare, non hanno ancora finito, perché ora è il momento della prossima grande novità, ed è qualcosa che i fan chiedono da molto tempo. È finalmente il momento di una grande riforma degli Achievement. Per ora, questo vale solo per i membri del programma Xbox Insider, ma di solito ci vuole solo uno o due mesi prima che venga rilasciato a tutti.

La notizia viene presentata tramite Xbox Wire e, tra le altre cose, possiamo aspettarci un aggiornamento visivo "con un nuovo aspetto e atmosfera, inclusi icone e animazioni aggiornate quando sblocchi obiettivi classici o rari," e l'articolo prosegue dicendo che "Le notifiche corrisponderanno anche al tuo colore personalizzato, rendendo ogni sblocco più personale."

Un'altra funzione richiesta da molti è la possibilità di nascondere gli Achievement. I punti conteranno comunque, ma se hai solo un unico Achievement in un gioco che non ti è piaciuto (o uno di cui ti vergogni...), ora puoi rimuoverlo dalla tua lista - oppure perché non lasciare semplicemente che i tuoi più orgogliosi appaiono in una lista davvero semplificata?

Un'altra novità è che i giochi che hai raggiunto al massimo saranno messi in evidenza in modo speciale, così tu e altri potete vedere rapidamente i tuoi migliori risultati, e Microsoft afferma che questo ti offre "un modo rapido e rapido per festeggiare il completamento completo."

In altre parole, parecchie funzionalità molto richieste tutte insieme. La boss Xbox ancora relativamente nuova, Asha Sharma, spiega su X perché le cose stanno andando così rapidamente in questo momento e rivela di aver fondato un team specificamente focalizzato sui desideri della comunità Xbox. In altre parole, probabilmente ci sarà ancora di più.

Speriamo che non passi molto prima che tutti noi possiamo dare un'occhiata più da vicino a tutti questi Achievement rinnovati, ma nel frattempo, cosa ne pensi di tutto questo?