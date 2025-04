Il sondaggio BAFTA nomina un titolo sorprendente come il gioco più influente di tutti i tempi

Qual è il videogioco più influente di tutti i tempi? Questa è una domanda molto supponente e soggettiva, a cui i BAFTA hanno cercato di rispondere conducendo un massiccio sondaggio in vista del BAFTA Games Awards dell'8 aprile.

Il sondaggio pubblico ha chiesto ai fan di votare quello che ritengono il videogioco più influente di tutti i tempi. Come ci si aspetterebbe, diversi progetti iconici sono stati selezionati, tra cui The Sims, Minecraft, Super Mario Bros. e Doom, ma il "più influente" del gruppo è andato a un gioco fantastico ma piuttosto sorprendente.

La creazione di Yu Suzuki Shenmue è in cima alla lista ed è stata soprannominata il gioco più influente di sempre. Ancora una volta, questo è un sondaggio pubblico, il che significa che i fan di tutti i tipi si sono riuniti e hanno considerato il classico Sega come la crema del raccolto.

Parlando dell'essere giudicato in questo modo, Suzuki ha detto: "Sono profondamente onorato e grato che Shenmue sia stato selezionato come "Videogioco più influente di tutti i tempi". Fin dall'inizio, abbiamo deciso di esplorare la domanda "Quanto può diventare reale un gioco?", con l'obiettivo di ritrarre un mondo e una storia senza precedenti per dimensioni e dettagli. Questa distinzione serve a ricordare con forza che la sfida che abbiamo abbracciato continua a risuonare e ispirare così tante persone ancora oggi. È davvero il più grande incoraggiamento.

"Soprattutto, vorremmo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti ai fan di tutto il mondo che hanno continuato ad amarlo eShenmue sostenerlo. La vostra passione e il vostro incoraggiamento hanno guidato questo viaggio in ogni fase del percorso. E la storia non è ancora finita, c'è dell'altro in arrivo! Grazie mille!"

Come per il resto dei giochi che componevano l'elenco, mentre ci avviciniamo al 21st BAFTA Games Awards, i primi 21 giochi sono stati tutti condivisi. In generale, è un gruppo forte e appropriato, anche se c'è senza dubbio un certo pregiudizio di attualità coinvolto nel fatto che Kingdom Come: Deliverance II sia classificato così in alto come lo è in una lista di "giochi più influenti di tutti i tempi ".



Shemue

Condannare

Super Mario Bros.

Emivita

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Minecraft

Kingdom Come: Deliverance II

Super Mario 64

Emivita 2

I Sims

Tetris

Tomb Raider

Puzzo

Metal Gear Solido

Mondo di Warcraft

Porta di Baldur III

Final Fantasy VII

Anime oscure

Grand Theft Auto III

The Elder Scrolls V: Skyrim

Grand Theft Auto



Ci sono giochi che ritieni manchino o che non dovrebbero essere nell'elenco?