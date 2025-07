Il tabellone dei playoff è fissato per l'evento Rennsport della Coppa del Mondo Esports Solo cinque delle nove squadre qualificate rimangono in lizza per il trofeo.

HQ Come vi abbiamo anticipato ieri, il primo evento che si concluderà al Esports World Cup di quest'anno è il torneo Rennsport , che si concluderà già domani. Questo evento ha portato nove delle migliori squadre da corsa di tutto il mondo in Arabia Saudita per competere nel titolo di sim-racing a caccia della parte del leone di un montepremi di $ 500.000 e anche di un lotto di Club Points che aiuteranno le rispettive squadre a guadagnare un migliore piazzamento nel Club Championship. Al momento, quattro squadre sono state eliminate, con Mouz che ora si uniscono a Team Falcons, BS+ Competition e Mercedes-AMG Esports Team MSI. Le restanti cinque squadre sono state inserite in un tabellone dei playoff che ha un design piuttosto stravagante. Tre squadre si sono assicurate un posto nel girone superiore, dove gareggeranno in tre turni d'azione con le prime due squadre che avanzeranno alle finali e la terza squadra che scenderà nel girone inferiore dove rischia l'eliminazione ma anche un'ultima possibilità di assicurarsi un posto nelle finali gareggiando in altri tre turni d'azione. Le squadre del girone superiore sono Team Redline, Porsche Coanda Esports Racing Team e Virtus.pro e ognuna gareggerà su questi circuiti; Jeddah, Daytona e Spa-Francorchamps. Le due squadre del girone inferiore in attesa della perdente delle prime tre sono Atlassian Williams Sim Racing e Team Vitality, e i tre turni vedranno l'azione ospitata a Monza, Hockenheim e Fuji. Il tabellone delle finali sarà bloccato entro la fine della giornata.