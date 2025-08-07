Il turno 10 promette un supporto continuo per Forza Motorsport

HQ

Sulla scia dei licenziamenti radicali di Microsoft, in cui la divisione Xbox, incluso Turn 10 Studios, ha subito un duro colpo, c'è stato un silenzio imbarazzante da parte degli sviluppatori. Questa mancanza di comunicazione ha solo alimentato le speculazioni, con alcuni fan che sostenevano che Forza Motorsport era sul punto di essere chiuso completamente.

Ma ora, Turn 10 e Playground Games si sono fatti avanti sui social media con un messaggio congiunto, rassicurando i fan che Forza Motorsport non è morto e continuerà ad essere supportato, anche se la tabella di marcia da seguire non urla esattamente entusiasmo.

"Cara community di Forza, sappiamo che molti di voi hanno domande sul futuro del franchise di Forza e apprezziamo il supporto della nostra incredibile community. Volevamo assicurare ai giocatori che Turn 10 e Playground Games continueranno a supportare Forza Motorsport e Forza Horizon 5".

Per quanto riguarda Forza Motorsport, questo significa il ritorno del Track Toys Tour, seguito dal Ringer Tour a settembre. Il team prevede inoltre di riportare un Tour precedente al mese in futuro, una strategia che assomiglia certamente al supporto di "fine vita". Fa girare le ruote, ma non introduce nulla di nuovo.

Al momento non ci sono piani ufficiali per aggiornamenti o espansioni importanti, anche se la possibilità non è stata del tutto esclusa. In breve: Forza Motorsport continua a vivere... Ma è il minimo nella corsia dei box piuttosto che ruggire lungo il rettilineo.

Cosa ne pensi, Forza Motorsport ha ancora carburante nel serbatoio?