Il Vaticano condivide le prime immagini di Papa Francesco in una bara aperta

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Il Vaticano ha diffuso le prime immagini solenni di Papa Francesco che riposa all'interno della cappella privata di Casa Santa Marta, la residenza dove ha trascorso i suoi ultimi anni. Avvolto in paramenti rossi e mitra vescovile, il suo corpo riposa in una bara di legno aperta con un rosario delicatamente posto tra le mani. Queste immagini, scattate poco dopo la sua scomparsa, hanno segnato l'inizio del periodo di lutto. Puoi leggere di più sulla sua scomparsa qui. Francesco, morto a 88 anni in seguito a un ictus, aveva da tempo espresso il desiderio di un umile addio, e la sua sepoltura nella Basilica di Santa Maria Maggiore rispecchierà questa richiesta. I cardinali hanno già iniziato i preparativi per i funerali, seguendo le procedure che lui stesso aveva stabilito.