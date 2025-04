Papa Francesco muore a 88 anni "Alle 7.35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre".

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Papa Francesco, il primo pontefice latinoamericano della storia, è morto a 88 anni, segnando la fine di un pontificato definito da profonde intenzioni riformiste e da un costante impegno per gli emarginati, ha annunciato lunedì il Vaticano. Dalle strade di Buenos Aires al vertice della Chiesa cattolica nel 2013, Papa Francesco è diventato un simbolo di umiltà e rinnovamento spirituale. I suoi ultimi anni furono sempre più segnati da problemi di salute che lo costrinsero a lunghi periodi di recupero. Tuttavia, ha mantenuto una presenza gentile agli occhi del pubblico, apparendo di recente dal balcone di un ospedale con un sorriso speranzoso. Amato da molti come il Papa del Popolo, ha cercato di rendere la Chiesa più inclusiva, raggiungendo gli emarginati e sollecitando la compassione piuttosto che il giudizio. Riposa in pace, Papa Francesco // Shutterstock