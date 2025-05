Impressioni pratiche: Nintendo Switch 2 Welcome Tour sembra troppo accogliente per non essere incluso

Cominciamo subito con l'elefante nella stanza. Il fatto che questo software ordinato ed elegante non sia incluso nell'hardware Nintendo Switch 2 - poiché è venduto separatamente come acquisto da 10 dollari - non sembra solo offensivo per molti (ancora di più quando abbiamo esempi come Astro's Playroom sulla PS5 e sul suo controller DualSense, o anche su Nintendo Land di Wii U), Ma a mio parere è solo una mossa maldestra quando si tratta di commercializzare e comunicare la neonata console.

Sì, giocheremo tutti a Mario Kart World (trovate le mie impressioni qui) e Donkey Kong Bananza (la mia anteprima hands-on qui) quando qualcuno verrà a provare il nuovo sistema, ma questo è così ben pensato, così intelligente alla maniera di Nintendo, che sembra sbagliato pensare che molti ne sentiranno la mancanza e che non sia il titolo demo che spiega le nuove funzionalità di Switch 2 a tutti. Non solo i giocatori veterani e i tifosi, che troveranno dettagli interessanti che in realtà potrebbero non conoscere ora, ma penso anche ai nuovi arrivati e soprattutto ai bambini, che potrebbero passare molto tempo qui, e con un tocco educativo.

Ora che vi ho dato le mie conclusioni, lasciate che vi dica che ho giocato un po' del Nintendo Switch 2 Welcome Tour all'evento di anteprima. Io, ehm, ho fatto un giro facendo una passeggiata con il mio avatar Mini-Me sulla rappresentazione in-game del sistema, ho raccolto alcune informazioni e ho giocato ad alcuni minigiochi dimostrativi.

La consolle, nella sua modalità portatile, si presenta come un gigantesco edificio per uffici, con l'aggiunta di scale e scale mobili per facilitare l'attraversamento, e banchi informativi dedicati ai diversi elementi esterni e interni. Il mio tempo di gioco è stato dedicato alla cosiddetta Joy-Con 2 (L) Area, il che significa che ho potuto saperne di più sulla levetta analogica blu, sui pulsanti direzionali digitali, sul pulsante Minus o sulla funzione HD Rumble 2, tra gli altri.

Chiedendo ai diversi mini rappresentanti vengono visualizzate ulteriori finestre di descrizione, alcune delle quali sono più simili alle tipiche e noiose schermate di avviso "stringi il braccialetto" alla moda dell'interfaccia utente di Switch e altre sono più divertenti ed elaborate. Ci sono anche Quiz spot per renderlo ancora più informativo e coinvolgente, ma ovviamente il modo migliore per provare ogni funzionalità è giocare a una demo dedicata.

HQ

Ad esempio, mi sono fermato al punto HD Rumble 2 Quiz per "saperne di più sui tipi di vibrazioni che produce, dove si trova, come funziona e altro ancora", e dopo aver risposto che ero interessato, cinque diverse stazioni sono apparse intorno alla levetta L, ognuna delle quali forniva informazioni più concrete e persino un riassunto con punti elenco per un facile apprendimento.

Ho anche "camminato verso il basso" per controllare il lato del controller perché sapevo che lì avrei trovato un po' di più sul nuovissimo Mouse Mode, ed è esattamente quello che ho fatto dopo aver controllato il nuovo Release Button e il Mouse Feet, e dopo essere passato rapidamente dal pulsante SL ridisegnato, che ora è blu e più grande per una pressatura più confortevole.

Tuttavia, il minigioco per mettere alla prova le tue abilità con il mouse non era posizionato accanto al suo sensore, ma sulla superficie del pulsante L Joy-Con 2, accanto al pulsante Capture. "Un mouse ti permette di muovere il tuo personaggio più velocemente e con maggiore precisione rispetto alle levette di controllo", mi ha detto l'inserviente con un tono che ho interpretato come davvero affascinante, anche se leggermente paternalistico, come se fossi nato ieri. "Lascia che ti mostri che non lo ero!" Ho pensato, ed eccomi lì a giocare a "Dodge the Spiked Balls (Survival Mode)", un mini-gioco per mouse semplice ma impegnativo in cui devi fare esattamente quello che dice il titolo, il più a lungo possibile.

E ho giocato, e ho schivato, e mi sono concentrato. E tanto che ho raggiunto quel momento "tutto quello che vedo ora è bionda, bruna, rossa". E, sai, non sono più un giocatore PC hardcore che prende in giro gli altri online su sparatutto twitch, ma sfogliare l'intricato backend di Gamereactor mi ha reso un asso nell'evitare clic errati e inchiodare le caselle di controllo giuste quando, ad esempio, pubblichi un video. Quella formazione durata anni ha affinato un'abilità incredibile, che si è alzata di fronte allo stupore del crescente numero di giornalisti e rappresentanti riuniti nella mia postazione.

53 secondi schivando le palle chiodate. Un nuovo record di giornata. Tre medaglie al primo tentativo. E avrei potuto battere punteggi ancora più alti, se non avessi avuto bisogno di giocare ad altri giochi.

E quali altri minigiochi o esperienze include Nintendo Switch 2 Welcome Tour ? Beh, un bel po', con per esempio un'1-2-Switch impressionante "Maracas Physics Demo" per "sperimentare vibrazioni sottili", o anche una "Super Mario Bros. 4K Demo" per " sperimentare la vastità" della risoluzione di uscita TV espansa con uno schermo NES da 256 pixel che continua a crescere sempre di più. Tutti hanno una lista di risultati sotto forma delle suddette medaglie Spiky Balls, un bel dettaglio per i completisti.

Ma questo riguarda molto più le informazioni e il fan service che le tue abilità. È come una mostra sponsorizzata, come un'esposizione interattiva per le menti curiose. La presentazione è bella e pulita, parla a tutto il pubblico, mentre i modelli 3D che ricreano i componenti della console sono puliti e nitidi, gli angoli di visione piacevoli alla vista. Potrebbe anche essere visto come una sorta di cosiddetto "hardware porn", in cui si ottengono versioni allettanti e allettanti dell'hardware appena acquistato. Un bellissimo design che mi piacerebbe esplorare completamente quando la versione finale uscirà insieme al Nintendo Switch il 5 giugno, un peccato già che "a fianco" qui significhi "allo stesso tempo ma separatamente" e non come un tipo di offerta pack-in.