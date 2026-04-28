Impressioni: The Blood of Dawnwalker ha salito di livello e ci ha lasciato assetati di più

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Come forse ricordate o no, caro amante degli RPG, quando ho dato la mia prima occhiata a The Blood of Dawnwalker alla Gamescom l'anno scorso, era una demo senza interventi. Così, quando Gamereactor è stato invitato a visitare la tana degli uffici dei Lupi Ribelli a Varsavia l'altro giorno, ho pensato che finalmente avrei passato un po' di tempo pratico con il gioco come mago diurno e vampiro di notte. Purtroppo, ci hanno già detto: nemmeno questa volta vi sarà permesso giocare.

Quello che all'inizio sembrava un delusione si trasformò rapidamente nel contrario. Il gioco è ancora previsto per il 2026, con una data di uscita probabilmente rivelata mentre leggerai questo, quindi il fatto che non fosse ancora giocabile ha suscitato qualche sospetto. Eppure la demo guidata è passata da "preoccuparsi, qualcosa deve essere sbagliato o rotto" a "wow, è andato molto avanti, ora so molto di più e devo provarci il prima possibile".

Perché ciò che questa nuova versione di anteprima ci ha dato era, prima di tutto, la prova della significativa evoluzione rispetto alla beta iniziale dello scorso anno. E in secondo luogo, molto più contesto sul suo lore e sul cosiddetto "sandbox narrativo": i suoi personaggi, la narrazione ramificata e il design delle missioni, e come funziona. Avremmo potuto capire tutto questo da soli imparando la grafica più fluida e gli scenari a scelta multipla con conseguenze? Non credo, almeno non completamente, e quindi ho apprezzato la dimostrazione guidata.

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Visto questo e presa nota, due grandi punti interrogativi aleggiano ancora sul progetto. Riuscirà a mantenere questa affascinante varietà di missioni e missioni importanti durante i 30 giorni di gioco, mantenendo allo stesso tempo lo stesso livello di intrigo e ricompense? E, dato che questo è ancora descritto come un action RPG dark fantasy open world, che dire di quel mondo aperto?

Abbiamo colto solo pochi dettagli su questo fronte durante la demo e il nostro tempo con i suoi registi e sviluppatori. Ci saranno santuari che fungeranno da punti di teletrasporto e stazioni per affinare le abilità, niente cavalcature, come ha confermato Mateusz Tomaszkiewicz a Gamereactor durante la nostra intervista, ma Coen potrà trasformarsi in lupo (ovviamente) per un attraversamento più veloce. Abbiamo anche intravisto la mappa del mondo più ampia che, oltre a essere splendidamente disegnata a mano per chiarezza, ci è promesso essere "piena di antiche rovine", ma non avevamo ancora idea di come l'avventura si diffonderà una volta lasciato il villaggio di Laslea.

Ora, andiamo al sodo. Questo era il prologo del gioco, quindi a differenza della demo Day 9 dello scorso anno, che si concentrava su ambientazione, abilità, combattimento e il lato investigativo, la prima ora e il cambio di un nuovo gioco aveva uno scopo diverso. Dopo la stessa introduzione prerenderizzata che abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo conosciuto Coen e tutta la sua famiglia, provato la nostra prima scarica di FOMO per le diverse scelte che puoi fare e visto quanto dure e cambiano la storia le conseguenze. Nel frattempo, ci siamo goduti la grafica molto più rifinita (a parte qualche animazione di dialogo rigida, questa è già un bel spettacolo) e abbiamo approvato un sistema di combattimento direzionale fluido che sembra completamente trasformato basandoci sui feedback e le correzioni dell'anno scorso.

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Ed è per questo che mi chiedo se manterrà la qualità a lungo termine, perché per un mondo aperto con risultati in continuo cambiamento, i primi passi nel gioco sembravano così dannatamente ben diretti. Sembra quasi il classico gioco d'azione in singolo stile God of War, rigidamente scriptato.

Coen è un giovane ragazzo che vive tempi difficili di pestilenza e carestia nella Valle di Sangora, nei Carpazi. Lavorava nelle miniere, dove contratteva l'Argyria a causa dell'esposizione alla polvere d'argento. Questo singolo elemento sembra fondamentale per la sua condizione speciale di Dawnwalker e per la storia nel suo complesso. È tormentato da come l'episodio della sua sorellina con i Vrakhiri (l'introduzione, descritta nella nostra anteprima precedente) possa influenzarla, ma Coen stesso finisce per essere infettato dai vampiri. Ben presto la grande chiamata diventa evidente qui:

"Lotta per la tua umanità o abbraccia la maledizione per salvare la tua famiglia"

E questo non è qualcosa che deciderai verso la fine delle 30 avventure di gioco in-game-day, ma costantemente dal primo giorno. Tua sorella, Lunka, scompare nel tutorial, lasciando intendere che qualcosa non va in lei, e forse anche in te, in una visione rossastra deliziosamente distorta. Tua madre, Esmie, è malata, e nel momento in cui ti verrà affidato il controllo di Coen devi decidere se portare delle erbe per lei. Se non lo fai (e i Lupi Ribelli non l'hanno fatto, dato che hanno deliberatamente speso tempo in altre commissioni), lei verrà brutalmente assassinata, divorata viva davanti ai tuoi occhi dopo aver mostrato debolezza al Knyaz Brencis, il signore Vrakhir di questa terra. Avrebbe potuto eliminare le tasse e curare le malattie dei villaggi, ma governa con una mano di ferro assetata e chiede "solo" una donazione regolare in cambio: "Una pinta di sangue, una volta ogni luna".

"Sangue così sottile da sapore d'acqua" - Brencis sulla debolezza di Esmie

Questo singolo fatto mostrava una reale conseguenza. Puoi uccidere PNG importanti, decidere come affrontare le missioni e scegliere chi supportare. "Scopri segreti, combatti la notte da soli o con alleati improbabili - Sperimenta e osserva il mondo rispondere, sfrutta i punti di forza di ogni forma". Questa è la filosofia qui, che a me sembrava e si sentiva come il mio amato Dishonored, ma in modo molto più RPG.

E tu cosa hai fatto, figlio cattivo con ADHD, invece di curare la tua povera madre? Poiché l'obiettivo principale, se vuoi, è salvare la tua famiglia, ci è stato detto che puoi fare le scelte giuste ogni giorno per mantenerli tutti in vita, incluso tuo padre Pieter, tuo fratellino Mirto e tua sorella maggiore Yana. Ma come suggerisce la citazione minacciosa sopra, sembra che sarà molto più facile se cedi e abbracci le tue abilità da vampiro di notte.

Invece di raccogliere erbe dal dottore locale, abbiamo visto diverse missioni secondarie allettanti spuntare intorno a Coen mentre camminava per il villaggio. Completare quegli obiettivi, così come imparare nuove abilità, fa avanzare il tempo di gioco. Ignorarono un'offerta ben pagata e una signora in difficoltà chiamata Gremla (poi giustiziata irrimediabilmente alla Messa di Sangue di Padre Florin), e invece scelsero di salvare un maiale scomparso (perché no, anche solo per illustrare le conseguenze) e il fratello scomparso di una conoscente.

Foglie, luce, ombre, architettura e dettagli della natura nei margini di Lassea ora appaiono bellissimi, pieni di personalità aggiuntiva nonostante la tensione e la disperazione nell'aria. I soldati tengono costantemente d'occhio i paesani, i Vrakhiri vanno e vengono a loro piacimento. Solo le missioni vicine appaiono sulla mappa o sulla bussola, mentre una Modalità Focus in stile Batman mostra botti, interazioni e indizi sullo schermo.

Un naufrago aveva il maiale in custodia, e l'icona a clessidra nella prima scelta di dialogo mostrava che aiutare avrebbe fatto avanzare il tempo di un segmento. Poi ha attivato il combattimento, con gli attacchi direzionali, le schivate manuali e le parate automatiche che consumano stamina che ho spiegato l'anno scorso. Con il tipo colpito a terra e il maiale inseguito arrivarono lupi, senza mostrare alcuna simpatia per Coen nonostante qualsiasi lontano legame. Peccato che il maiale venga comunque macellato e mangiato a cena dal suo vero padrone, che stava già affilando la lama quando lo abbiamo consegnato, un tocco ironicamente esilarante reso ancora più grande dal fatto che puoi anche scegliere se unirti o meno al pasto.

Il fratello scomparso? Mi chiamo Lazar, e dato che siamo arrivati abbastanza presto nella linea temporale del giorno, è ancora vivo. Ma poteva andare peggio. Il suo salvataggio, incluso un po' di lavoro da detective, ci conduce a una delle rovine antiche, che naturalmente prepara il terreno per un mini boss alternativo, il Guardiano Dimenticato, un uomo morto in qualche modo riportato in vita i cui attacchi sono imbloccabili, per chi si affida all'auto-parry. "Se dovessi combattere quella cosa, mi piscierei addosso", dice il nostro salvato. Una missione così diversa che ti perderai completamente se passi il tempo altrove.

Invece del vaso più generico che abbiamo visto ad agosto, Coen ha acquisito molta personalità per noi con questa nuova spuntata. Considerando i tanti modi in cui puoi plasmarlo, capiamo che dovrà mantenere una sorta di spazio "creato dal giocatore", ma deve anche coinvolgerci con la storia e le sue motivazioni. La nuova illustrazione a lui dedicata dice già molto di più, e questo prologo ha mostrato come passerà da ragazzo molto inesperto e debole, incline a spaventarsi, a un protagonista più forte e sicuro di sé.

Anche la fotografia è migliorata, sia dentro che fuori dalle cutscene. Gli eventi di Blood Mass risultano tesi e credibili. Scopriamo un po' di più sugli altri vampiri introdotti nella sequenza originale, e sembra che agiranno come Koopalings di Brences per tutta la durata del gioco.

La Messa arriva più avanti nel prologo così da poter vedere cosa succede dopo, che mette Coen contro i suoi colleghi della miniera d'argento e mette in pericolo suo padre, in lutto e quindi sconsiderato. Non svelerò altro, ma basti dire che anche lui manca, ed è qui che Coen inizia a lottare con i suoi nuovi poteri Vrakhiri, qualcosa legato al modo in cui Brencis gli ha messo una zanna nel cuore. E devo dire che abbiamo adorato il momento in cui si sente tentato di divorare la sua amica Kastel mentre giace coperto di sangue gustoso e puzzolente. Per ora basta una gamba intera, come antipasto per la tapa. Curiosamente, ci saranno decisioni che potrai o meno prendere a seconda della tua Fame di Sangue, che può effettivamente decidere quando hai bisogno di una ricarica, segnalata da un telaio rosso sullo schermo. E sì, ucciderai involontariamente amici e nemici così.

Con più poteri vampirici a nostra disposizione, era la sezione perfetta per mostrare le abilità familiari. Coen sembra meno umano, usa gli artigli in combattimento e gli crescono zanne. Si occupa rapidamente delle creature fastidiose simili a Gollum nelle caverne, e mette in pratica Passo Ombra e Cambio di Piano, quest'ultimo che gli permette di camminare sui muri come Spidey e, ci dicono, sempre disponibile nel mondo aperto. Una nuova abilità vampirica fu Claw Ride, che permetteva a Coen di scivolare lungo i muri invece di camminare.

Il Vrakhiri Banneret apparve nell'ultimo combattimento notturno come nemici più duri che sorvegliano una casa in fiamme insieme all'ex amico e ora diffidente collega Vladimir. "Un mostro ti ragionerebbe?", cerca di umanizzare un Coen che può davvero cedere alla fame se lo vuoi, prima che diventi automatico.

La ciliegina sulla torta? Lo scontro finale con Brences nel prologo, dove graffia il volto di Pieter per sfruttare la sete del figlio. Coen riuscirà a placare la situazione con suo padre? Anche così presto nel gioco, è il momento di affrontare Brencis, il Knyaz di Vale Sangora, un soldato romano esperto millenario. Coen non è alla sua altezza, ma poi succede qualcosa: il suo sangue di Dawnwalker spolverato d'argento ha un cattivo sapore e il sole sta per uscire. "Dovrei aprirti e studiare le tue interiora!" E il nostro protagonista finisce bloccato a un albero con un paletto. Come verrà salvato?

Lo sapremo e oltre tra qualche settimana, quando, si spera, giocheremo noi stessi per scoprire poteri e misteri più avanzati, alberi di abilità ricchi di abilità e perk come la Maestria della Spada, il ruolo dei potenziali alleati nell'avventura più lunga e, naturalmente, la vera scala open world che possiamo aspettarci dal gioco completo quando uscirà più avanti quest'anno. Per ora, posso solo applaudire le tante cose uniche, ma genuinamente da gioco di ruolo che The Blood of Dawnwalker sta portando sul tavolo. Se regge per tutto il tempo come nel prologo, può diventare qualcosa di molto speciale per gli appassionati del genere.