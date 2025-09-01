Nonostante fosse un vampiro, il protagonista di The Blood of Dawnwalker era basato su un lupo mannaro

HQ

The Blood of Dawnwalker è un gioco di vampiri. Combatti i vampiri, chatti con i vampiri. Di notte, diventi un vampiro e puoi usare tutti i suoi poteri. Tuttavia, i Rebel Wolves non hanno guardato solo alla mitologia dei vampiri quando hanno creato i loro succhiasangue.

Parlando con noi alla Gamescom, il direttore di The Blood of Dawnwalker Konrad Tomaszkiewicz ha rivelato che in realtà hanno guardato ai lupi mannari quando hanno progettato per la prima volta il protagonista del gioco, Coen. "Abbiamo progettato Coen basandoci sul lupo mannaro, in realtà, perché il lupo mannaro è l'essere umano di giorno e, sai, la bestia di notte". Ha detto Tomaszkiewicz.

"E abbiamo pensato, OK, cosa sarebbe se avessimo l'umano di giorno e il vampiro di notte? Come raggiungere questo obiettivo, sai?" ha continuato, spiegando che, poiché Coen ha lavorato nelle miniere d'argento da giovane, non può diventare completamente un vampiro. "Questo cambiamento sta tornando indietro, ma di notte sta andando oltre e puoi usare i tuoi poteri. E in questo modo creiamo il personaggio, che non è sopraffatto, ha questa dualità in lui".

