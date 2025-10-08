Rumour: Assassin's Creed 2027 è stato cancellato perché aveva un ex schiavo nero come personaggio giocabile

HQ

Tre anni fa, Ubiosoft ha annunciato una serie di giochi di Assassin's Creed e i loro piani per il futuro del franchise. Il gioco con nome in codice Project Red è stato rilasciato all'inizio di quest'anno come Assassin's Creed Shadows e Assassin's Creed Codename Hexe dovrebbe essere lanciato nel 2026. Ma per quanto riguarda il 2027? Beh, sembra che potremmo non avere una grande voce principale allora, e sembra che le ragioni di ciò siano piuttosto insolite e controverse.

Stephen Totilo e Tom Henderson, entrambi giornalisti molto affidabili, hanno parlato con fonti di Ubisoft che affermano che il gioco di Assassin's Creed il cui lancio è previsto per il 2027 è stato cancellato. "Va bene. Forse la Ubisoft non pensava che fosse divertente o abbastanza buono", dici? Non esattamente.

Perché Assassin's Creed 2027 doveva essere ambientato dopo la Guerra Civile Americana. Intorno al 1860 e 1870 per l'esattezza, e avere un nero, ex schiavo, protagonista che - tra le altre cose - si sarebbe scontrato con il Ku Klux Klan nel Sud.

Per citare una delle fonti di Totilo:

"Troppo politico in un paese troppo instabile, per farla breve".

La versione più lunga: Tre fonti hanno detto a Totilo di aver sentito che Ubisoft aveva due motivi principali per cancellare Assassin's Creed 2027:

1) Il contraccolpo online che si è creato intorno all'avere Yasuke, un samurai nero di ispirazione storica, come uno dei protagonisti di Assassin's Creed Shadows.

2) Preoccupazioni che il clima politico negli Stati Uniti stesse diventando sempre più teso.

Non sono esattamente motivi comuni per cancellare un gioco, ma alcune parti delle reazioni di Internet a giochi come Assassin's Creed Shadows, Dragon Age: The Veilguard e The Last of Us: Part II rendono in una certa misura comprensibile che una società di giochi sotto pressione sempre più forte abbia deciso di andare sul sicuro.

Cosa ne pensi della cancellazione dei giochi per motivi come questi, e ti piacerebbe vedere un Assassin's Creed ambientato a metà del 1800?