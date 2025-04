Indiscrezioni: la PlayStation 6 portatile potrebbe essere in arrivo

HQ

In precedenza abbiamo sentito voci secondo cui Sony sta lavorando a una nuova console portatile e queste affermazioni sono state rafforzate oggi da fughe di notizie da Neogaf che affermano che non è niente di meno che la PlayStation 6. Una console che si dice sia portatile, ma che sarà anche in grado di connettersi a una TV. In breve, esattamente come funzionano Steam Deck o Switch (e Switch 2), per esempio.

Le indiscrezioni affermano anche che questa presunta PlayStation 6 non sarà potente come l'attuale PlayStation 5, ma piuttosto punterà a qualcosa sulla falsariga di molte delle altre console ibride oggi sul mercato. Sony non ha ancora confermato nessuno dei dettagli.

Sperate che le voci siano vere e che la prossima PlayStation sarà una console ibrida?