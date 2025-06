Indiscrezioni: lo spin-off di God of War metroidvania è stato posticipato internamente al 2026 Considerando che non è apparso alla presentazione State of Play di Sony all'inizio di questo mese, le cose non sembravano ottime per un lancio nel 2025.

HQ A quanto pare, il prossimo gioco God of War ha avuto la sua uscita posticipata internamente. Il gioco, che a quanto pare è più un titolo metroidvania in 2.5D rispetto ai giochi d'azione a cui siamo abituati della serie, dovrebbe uscire nel 2026. Queste informazioni provengono dall'insider del settore Jeff Grubb, che ha affermato che il gioco è ancora in lavorazione, ma non uscirà quest'anno. Altre indiscrezioni affermano anche che la portata del progetto è stata aumentata, compreso il doppiaggio completo. È difficile sapere cosa aspettarsi da questo spin-off God of War. Non proviene da Sony Santa Monica, ma è probabile che mantenga una qualità elevata considerando lo standard stabilito da altre voci del franchise. Forse potremo vedere presto una rivelazione ufficiale in modo che i fan sappiano per cosa si stanno esaltando per il prossimo anno.