Indiscrezioni: Nintendo Switch 2 sarà dotato di display LCD a 120 Hz con supporto HDR e VRR La fonte è la stessa che ha anticipato mesi fa le prestazioni della GPU della prossima console, a meno di due settimane dalla sua presentazione completa.

HQ Se pensavate che solo perché Nintendo ha fissato una data per la presentazione completa di Nintendo Switch 2 le voci e le fughe di notizie sulle sue prestazioni, prestazioni o componenti si sarebbero fermate, vi sbagliavate di grosso. Forum come Reddit e Famiboards continuano ad analizzare ogni minuscolo frammento di informazione che cade nelle loro mani, e oggi diamo credito a un suggerimento secondo cui il display di Nintendo Switch 2 sarà un pannello LCD con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Le informazioni sono fornite dall'utente di Famiboards Secretboy, che era quello che aveva già anticipato quasi esattamente le prestazioni della scheda grafica della futura console di Nintendo. Infatti, questa persona aveva già anticipato a gennaio che il pannello del display sarebbe stato a 120 Hz, che supportasse HDR e VRR, che avesse uno schermo LCD e che la potenza sarebbe stata di 3 TFLOPS in modalità Dock e 1.5 in caso di modalità portatile. Se tutto questo è confermato nel Nintendo Direct del 2 aprile. Staremmo parlando di un hardware con una definizione dei colori molto più alta rispetto all'attuale Switch, una maggiore fluidità e un frame rate più elevato (difficile dire se potesse raggiungere i 60 fps in modalità portatile, ma... tutto è possibile). Non vediamo l'ora di scoprire quando Nintendo svelerà la console tra pochi giorni, ma dato il track record della fonte della fuga di notizie, le nostre prospettive sono positive.