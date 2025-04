Indiscrezioni: Titanfall 3 non è morto e potrebbe essere annunciato entro la fine dell'anno

HQ

Andiamo avanti e indietro con le voci su Titanfall 3. Un minuto viene cancellato mentre Respawn subisce licenziamenti, e il minuto dopo abbiamo leaker che ci dicono che il gioco è ancora in fase di lavorazione, con una potenziale rivelazione fissata per quest'anno.

Come notato da Wccftech, i leaker di Apex Legends Osvaldatore e Yorotsuki hanno entrambi affermato che Titanfall 3 non è morto e i giocatori non dovrebbero perdere la speranza. Yorotsuki è arrivato al punto di dire che una rivelazione è prevista per la fine dell'anno e che potrebbe apparire ai Game Awards 2025.

Nonostante i fan non abbiano un nuovo Titanfall da quasi un decennio, ci sono ancora quelli che vogliono tornare a saltare in giro per città futuristiche, chiamando un mech e facendo evaporare altri giocatori e bot. Nell'era del live-service, però, dove così tanti giochi multiplayer di alto profilo prendono il tempo delle persone, c'è spazio per un terzo Titanfall?