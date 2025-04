Insomniac Games dà un aggiornamento su Marvel's Wolverine

HQ

Dopo il suo annuncio nel 2021, abbiamo sentito relativamente poco quando si tratta di informazioni ufficiali su Marvel's Wolverine. C'era il gameplay trapelato, ovviamente, ma Insomniac Games è stato piuttosto silenzioso riguardo al prossimo gioco di supereroi.

E, in un recente aggiornamento, rimangono ancora per lo più silenziosi. In risposta a un utente sui social media che accusava lo sviluppatore di ignorare i propri fan, il team di Insomniac Games ha risposto confermando che stanno ancora lavorando su Marvel's Wolverine.

"Stiamo lavorando attivamente su Marvel's Wolverine per PS5. Condivideremo le notizie sul gioco quando saremo pronti a condividerle. Questa sarà sempre la nostra risposta", si legge nella risposta. "Non possiamo agire su tutto ciò che viene richiesto quando le cose richiedono tempo, risorse e il via libera per condividerle".

Insomniac ha rilasciato Marvel's Spider-Man 2 solo nel 2023 e, sebbene lo studio sia stato in grado di sfornare giochi abbastanza regolarmente, molti fan capiscono che in questa moderna era di gioco i titoli ad alto budget come Wolverine richiedono molto tempo per essere realizzati e consentono agli sviluppatori quel tempo per cucinare.

Marvel's Wolverine è in fase di sviluppo per PS5.