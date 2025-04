Israele continua a prendere in considerazione un attacco mirato agli impianti nucleari iraniani Tel Aviv valuta una mossa solitaria contro i siti nucleari iraniani, mentre Washington spinge per la diplomazia.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Ora sappiamo che Israele sta silenziosamente avanzando piani per un attacco militare limitato agli impianti nucleari iraniani, anche se gli Stati Uniti esortano alla moderazione e alla diplomazia, secondo le fonti (via Reuters). Mentre il presidente Trump ha segnalato il disinteresse a sostenere un'azione militare immediata, i leader israeliani sembrano convinti che aspettare potrebbe compromettere il loro vantaggio strategico. L'attacco proposto, di dimensioni più ridotte rispetto agli scenari precedenti, si baserebbe meno sul sostegno degli Stati Uniti. Un approccio improntato all'urgenza politica e al crescente scetticismo nei confronti dell'efficacia dei negoziati in corso. Gli esperti militari, tuttavia, avvertono che una tale operazione potrebbe solo ritardare le ambizioni nucleari dell'Iran e innescare una più ampia instabilità regionale. Sventolando la bandiera dell'Iran sopra lo skyline di Teheran al tramonto // Shutterstock