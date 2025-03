Italian Macko Esports annuncia la pausa dal competitivo League of Legends

HQ

Potresti averli visti in azione durante il fine settimana al torneo EMEA Masters 2025 Winter, che ha visto in azione le migliori squadre di livello 2 in League of Legends competitive, e se l'hai fatto e sei rimasto impressionato dai campioni League of Legends Italian Tournament (LIT), abbiamo delle brutte notizie per te.

Macko Esports ha annunciato l'intenzione di uscire dal competitivo League of Legends. È stata rivelata una pausa, il tutto a causa dell'inasprimento delle restrizioni sull'organizzazione e di una pletora di altri problemi.

Parlando di questa decisione, il CEO Antonio Todisco ha dichiarato: "Vorrei esprimere la nostra gratitudine a PG Esports e Riot Ita per la loro collaborazione negli ultimi anni. E' con grande rammarico che annuncio che, dopo numerosi attriti, ci troviamo nella posizione di dover sospendere la nostra partnership.

"Nel corso di questa collaborazione quinquennale, abbiamo incontrato sfide significative nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati insieme e nel ricevere il supporto necessario in un settore così competitivo. Purtroppo, le aspettative iniziali non sono state soddisfatte, così come gli accordi e le promesse fatte dalle parti. Da oggi, dopo diverse mancanze e mancanza di volontà di collaborazione, ci rendiamo conto di essere costretti a prendere una strada diversa".

Va detto che questa pausa è prevista per essere semplicemente temporanea e che alla fine l'organizzazione vorrebbe tornare all'eSport "quando le condizioni diventeranno sfavorevoli per la crescita di un sistema sostenibile, che dia priorità alla comunità e rispetti tutte le parti coinvolte".

Questa decisione significa anche che i vari giocatori e lo staff dell'organizzazione sono stati tutti sollevati dai loro contratti e doveri.