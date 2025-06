Jannik Sinner reagisce ai meme che lo paragonano a Luigi di Super Mario

HQ

Il numero 1 del tennis Jannik Sinner, tornato nella sua forma migliore dopo tre mesi di squalifica, è uno dei chiari favoriti per il Roland Garros di questo fine settimana: non ha ancora perso un solo set e ha un percorso relativamente facile verso la finale di domenica.

Nella sua prima partita a Parigi la scorsa settimana, Sinner ha indossato un outfit sorprendentemente colorato, con colori verdi e blu brillanti. I fan che guardavano da casa hanno rapidamente trovato una somiglianza con il popolare personaggio Luigi dei videogiochi di Super Mario, aggiungendo che anche lui è molto magro e ovviamente italiano.

Vedendo i meme, Sinner li ha abbracciati e ha postato "Luigi torna in campo" sul suo account X la scorsa settimana. Gli scherzi sono continuati quando alcuni tifosi hanno cantato "Vai Luigi ", o "Let's go Luigi", oltre a "Forza Jannik" durante il suo match contro Rublev. La cosa non lo ha infastidito, come Tennis.com scoperto, chiedendo al giocatore: "No, è bello, sai? Sento che a volte abbiamo bisogno di vedere anche la parte divertente. È qualcosa di diverso, ed è anche bello a volte cambiare le cose, altrimenti diventa troppo noioso".