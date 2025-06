Quarti di finale singolare maschile Roland Garros: tutte le partite e come guardarle

HQ

Il Roland Garros si avvia verso le sue fasi finali. Da oggi, martedì 3 giugno, alla finale di domenica 8 giugno, rimangono solo otto tennisti per ogni categoria, singolare maschile e femminile, alla ricerca dei 2.000 punti ATP e WTA del secondo Grande Slam dell'anno, sulla terra battuta di Parigi.

Nel singolare maschile, dopo i primi sconvolgimenti come Taylor Fritz, Casper Ruud, Álex de Miñaur o Daniil Medvédev, rimangono ancora i primi tre (Sinner, Alcaraz, Zverev), insieme a un rinvigorito Djokovic tra gli altri, tra cui la sorpresa del torneo, Aleksandr Búblik, classificato 62°, che ha sconvolto Jack Draper in quattro set.

Il Philippe Chatrier sarà impegnato oggi e domani con tutte le partite dei quarti di finale, a partire dalle partite di singolare femminile, con il singolare maschile fissato per il pomeriggio e la sera. Gli orari sono, come al solito, approssimativi, "non prima di... ", il che significa che, se alcune partite vanno in quattro o cinque set, Alcaraz e Paul potrebbero ancora giocare fino a mezzanotte:

Giochi di martedì 3 giugno



Lorenzo Musetti contro Frances Tiafoe: 13:20 CEST, 12:20 BST



Tommy Paul contro Carlos Alcaraz: 20:15 CEST, 19:15 CEST



Giochi di mercoledì 4 giugno



Jannik Sinner contro Aleksandr Búblik (orario da definire)



Alexander Zverev contro Novak Djokovic (tempo da definire)



Venerdì seguiranno le semifinali e domenica la finale.

Come guardare il Roland Garros

Le emittenti ufficiali per gli Open di Francia sulla maggior parte dei paesi europei sono Eurosport. Tuttavia, può differire da paese a paese. In Francia, puoi guardarlo su Prime Video e France TV Sport. In Belgio, puoi guardarlo su RTBF.