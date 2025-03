JD Vance si unirà alla moglie Usha Vance in visita in Groenlandia Altre tensioni aumentano per la controversa visita della delegazione degli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie sulla Groenlandia . Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha suscitato ulteriori dibattiti annunciando la sua decisione di accompagnare sua moglie, Usha Vance, nel suo prossimo viaggio in Groenlandia alla fine di questa settimana. Mentre la visita è stata inizialmente criticata sia dai leader groenlandesi che danesi, Vance ha inquadrato la sua partecipazione come una decisione personale di unirsi a Usha, aggiungendo che voleva valutare la sicurezza della Groenlandia alla luce delle minacce provenienti da altri paesi. La visita si concentrerà sulla struttura militare statunitense, la base spaziale di Pituffik, dopo che le proteste hanno causato un cambiamento nei piani. Storicamente significativa e legata alle controversie del passato, il ruolo di sicurezza della base è centrale nella strategia degli Stati Uniti nell'Artico. Tuttavia, il coinvolgimento di Vance solleva solo ulteriori domande sulle intenzioni degli Stati Uniti in Groenlandia, un territorio ancora sotto la sovranità danese. Per ora, resta da vedere come questa visita modificherà le dinamiche geopolitiche della regione. JD Vance e Usha Vance // Shutterstock