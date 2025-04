Jeff Bridges: il Donny del Grande Lebowski era un'allucinazione

HQ

Una teoria di lunga data tra i fan de Il grande Lebowski è stata che Donny, interpretato da Steve Buscemi, sia semplicemente un'allucinazione creata da Walter. È una teoria con cui lo stesso Drugo, Jeff Bridges, è d'accordo, qualcosa di cui ha recentemente discusso in un'intervista. Secondo Bridges, Donny è un prodotto dell'immaginazione di Walter, un'allucinazione probabilmente derivante dal suo disturbo da stress post-traumatico.

Bridges sottolinea in particolare come il suo personaggio, il Drugo, non interagisca quasi mai direttamente con Donny, tranne in un caso in cui dice "Grazie, Donnie", che Bridges crede possa essere interpretato come se stesse giocando con l'illusione di Walter.

"È un frutto dell'immaginazione di Walter... E le ultime volte che ho visto il film, ho girato quel tema e in un certo senso funziona, amico. Perché il Drugo non ha mai – solo una volta ha riconosciuto Donnie. Ed è allora che [dice,] 'Grazie, Donnie'. Ma questo è solo per rompere le braciole di Walter. Sa che il suo amico ha questa allucinazione, questo compagno di disturbo da stress post-traumatico, e ama il suo amico".

Ma che dire della scena della morte di Donny? Per spiegarlo, Bridges propone un ipotetico momento in cui il Drugo, pienamente consapevole del fragile stato mentale di Walter, visita un impresario di pompe funebri e gli chiede di riempire una lattina di caffè con la cenere.

"Dice: 'Guarda, ho un amico che ha problemi mentali. Sta per addormentare questo fantasma nella sua mente. Ti darò 50 dollari...'"

Bridges offre anche alcuni altri esempi che potrebbero supportare l'idea che Donny sia solo un frutto della mente di Walter, una teoria decisamente intrigante. Tuttavia, alcune scene in cui Donny interagisce con altre persone durante le partite di bowling sollevano dubbi sulla validità della teoria.

Che ne pensi?

Donny è solo un frutto dell'immaginazione di Walter?

https://www.instagram.com/reel/DIlvLbNRDY0/