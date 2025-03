J.K. Rowling suggerisce che gli attori di Harry Potter le hanno rovinato i film

HQ

La Rowling è stata riportata sotto i riflettori dopo un post su X, in cui le è stato chiesto quali attori le rovinano immediatamente un film. Al che lei ha risposto: "Tre ipotesi". Una risposta non così sottile che molti ormai scelgono di interpretare come i tre protagonisti dei film di Harry Potter: Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Il rapporto tra la Rowling e questi tre è stato teso, per non dire altro, per un certo numero di anni, poiché ha fatto una serie di dichiarazioni che sono state percepite da molti come transfobiche. Radcliffe è stato il primo a prendere pubblicamente le distanze dai commenti della Rowling, seguito da Watson e Grint, che sono stati tutti chiari nel loro sostegno ai diritti dei transgender.

Quale attore o quali attori ti rovinano automaticamente un film?