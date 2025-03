John Carpenter considera il ritorno come regista

HQ

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che il regista di culto John Carpenter si è seduto sulla sedia del regista, con il 2010 The Ward come suo ultimo progetto. Da allora, Carpenter è stato principalmente coinvolto nella musica, andando in tour con suo figlio Cody e pubblicando quattro album. Ma ora sembra che la voglia di dirigere stia iniziando a tornare per il vecchio veterano.

In un'intervista con Variety, Carpenter ha espresso il desiderio di tornare alla regia, ma solo nelle giuste circostanze. Tra le altre cose, è attento a sottolineare come non sia disposto a scendere a compromessi.

"Mi piacerebbe tornare a dirigere, date le giuste circostanze. Ma non sono più lo stesso ragazzo che lo farebbe per qualsiasi somma di denaro. Non posso più tornare indietro in un budget. Sono troppo vecchio. È troppo difficile. Ma la regia è l'amore della mia vita. Non smetterò mai di amarlo".

Carpenter ha anche detto in precedenza che gli piacerebbe girare di nuovo horror, a condizione che il budget corrisponda alla sceneggiatura e alla visione. E sarebbe bello vederlo di nuovo al lavoro, no?

Sareste pronti per un altro film horror di John Carpenter?