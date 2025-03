Jon Bernthal ha lasciato Daredevil: Born Again durante la produzione

HQ

Nell'ultimo episodio di Daredevil: Born Again, Jon Bernthal ha fatto un ritorno tanto atteso nei panni di Frank Castle (The Punisher ). Come sapete, non abbiamo visto un assaggio del brutale combattente del crimine dal 2019, quando la seconda e ultima stagione di The Punisher è andata in onda su Netflix. Per un po', è sembrato che quella sarebbe stata l'ultima volta che avremmo visto il ritratto di Bernthal, cosa che ha recentemente ammesso a Entertainment Weekly. Questo perché non gli piaceva la visione di Marvel per il futuro del personaggio.

"Alla fine, non l'ho visto. Non ho visto la versione di Frank, e quello che volevano da Frank non aveva davvero senso per me e pensavo che non sarebbe piaciuto ai fan e non sarebbe stato congruente. Non era qualcosa che mi interessava davvero fare. Quindi abbiamo dovuto andarcene".

Grazie a Dario Scardapane che è diventato il nuovo showrunner della serie dopo lo sciopero di Hollywood, Bernthal è riuscito ancora una volta a mettersi d'accordo su come avrebbero continuato la storia diPunisher. In altre parole, probabilmente non avremmo più visto l'attore nel ruolo, se Scardapane non fosse saltato nello show.

"Mi hanno davvero coinvolto nella conversazione. Siamo davvero andati nello specifico su dove si trova Frank psicologicamente, dove si trova fisicamente Frank".