Jonas Vingegaard conquista la maglia rossa alla Vuelta dopo appena due tappe

HQ

La Vuelta a España è iniziato e, prevedibilmente, Jonas Vingegaard è già in testa al gruppo, conquistando la maglia rossa come leader della classifica generale. Senza il campione del Tour de France Tadej Pogacar (che ha spesso detto che sta pensando di ritirarsi), il ciclista danese del Team Visma è stato salutato come il grande favorito per il Grand Tour.

Nella tappa 2, durante la salita di Limone Piemonte (le prime tappe si svolgono in Italia), vincendo un teso duello con il corridore italiano della Lidl-Trek Giulio Ciccone, Vingegaard ha vinto la sua prima tappa durante il La Vuelta 2025, nonostante una caduta di massa all'inizio della gara che ha coinvolto gran parte del Team Visma, che per fortuna non ha avuto grandi conseguenze.

https://x.com/lucasaganronald/status/1959707785052180758

La seconda tappa ha visto anche Guillaume Martín della Groupama-FDJ essere il primo corridore a ritirarsi dal Grand Tour spagnolo. Juan Ayuso, la principale speranza locale per La Vuelta (non c'è stato un vincitore spagnolo a La Vuelta dai tempi di Alberto Contador nel 2014) è arrivato ottavo e rimane nono in classifica generale, a 12 secondi da Vingegaard, inseguito da Ciccone e David Gaudu nella top 3.