Il quattro volte campione del Tour de France Tadej Pogačar lascia intendere che salterà La Vuelta 2025

Tadej Pogačar, dopo aver vinto il suo quarto Tour de France, non vuole pensare al futuro, e sembra aver confermato che salterà il prossimo Grand Tour del ciclismo, La Vuelta a España il mese prossimo. Lo sloveno, 26 anni, ha vinto la gara del 2025 con quattro minuti e 24 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingagaard, vincitore del Tour nel 2022 e nel 2023, che sembrava l'unico rivale di Pogacar, ma non è mai stato abbastanza minaccioso.

"Tutto è possibile, ma in questo momento non sto pensando a nessun'altra gara. Si sta facendo tardi e non voglio pensare ad altre gare in questo momento. Possiamo parlare del Giro, della Vuelta in futuro", ha detto Pogačar alla stampa dopo la gara (via Cycling News).

"Non è l'obiettivo di vincere cinque Tour, e in questo momento non ho obiettivi chiari. Forse i Mondiali di quest'anno, forse la Lombardia, ma nessun altro obiettivo chiaro. Mi godrò il momento, e poi penserò ai miei prossimi obiettivi abbastanza presto.Reazione attesa per uno che ha appena vinto un Tour de France e ha ammesso di sentirsi già "un po' stanco" nell'ultima settimana di gara. "Per ora non voglio parlare di quello che è andato storto, ora voglio godermi questa maglia gialla a Parigi".

Ha anche ammesso che potrebbe non essere immune al burnout, dopo un ciclo infinito di allenamento e competizione e "facendo del nostro meglio". "Sono a questo punto della mia carriera che se dovessi fare il burnout sarei felice di ciò che ho ottenuto. (...) Vedi che alcuni corridori hanno la stanchezza troppo presto nella stagione, e la squadra ha bisogno di te per correre, correre, correre, e tu continui ad andare avanti in questo cerchio e non ti riprendi mai. Poi si arriva a ottobre e finalmente una pausa, poi a dicembre si rifa tutto da capo. I burnout accadono sempre, e potrebbe succedere anche a me."