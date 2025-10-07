Josef Fares: "Hazelight è come un'auto di Formula Uno oggi, si guida perfettamente"

HQ

Il nostro editore spagnolo David Caballero ha recentemente visitato San Diego Comic-Con Malaga e ha incontrato molte personalità dello spettacolo dell'industria cinematografica e dei giochi, tra gli altri. Uno di loro era il fondatore svedese Hazelight Josef Fares.

Dopo tre grandi successi con A Way Out, It Takes Two e, più recentemente, Split Fiction, Fares ha dimostrato di capire la modalità cooperativa meglio di chiunque altro. Uno dei motivi di questo successo, secondo Fares, è la macchina incredibilmente ben oliHazelight ata, e quando abbiamo parlato con lui, ha paragonato la sua efficienza a quella di una vettura di F1, il suo entusiasmo è inconfondibile:

"Hazelight è come un'auto di Formula Uno oggi. Si guida perfettamente. Lo è davvero. È impressionante, dopo 10 anni in studio, quanto tutti si sentano bene, quanto siano felici. Siamo tipo 83 sviluppatori, e vi sto dicendo che tutti sono gentili. Tutti. Non ne abbiamo uno che sia strano o folle. Tutti sono gentili, te lo dico".

Continua dicendo che è la passione che li spinge alla grandezza:

"E penso che la passione sia ciò che si sta mostrando nelle nostre partite. Le persone sentono davvero quella passione. E una volta che hai quell'energia in studio, la vedi nel gioco. Ma anche, dal punto di vista di come diventa così efficace, è perché abbiamo fatto molti giochi, sappiamo come farlo, abbiamo costruito la tecnologia giusta per questo, sappiamo come affrontarlo".

Certo, questo non significa che non ci siano sfide, ma con la passione di cui sopra e una visione chiara, queste possono anche essere superate, e conclude il suo ragionamento:

"Ma ovviamente ci sono delle sfide, ma noi siamo uno studio molto concentrato. E abbiamo anche una visione chiara di cosa fare, anche se sperimentiamo molto. Abbiamo una visione chiara e la manteniamo. E penso che questo sia molto importante. Questo è ciò che lo rende più efficiente".

Dai un'occhiata all'intera intervista qui sotto.