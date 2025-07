Karl Urban è davvero Johnny Cage nel teaser trailer di Mortal Kombat 2

HQ

La Warner Bros. ha riscaldato il treno dell'hype per il filmMortal Kombat 2 negli ultimi giorni. La ragione di ciò è che il primo trailer sarà presentato in anteprima domani, ma non dobbiamo aspettare fino ad allora per un assaggio dell'umorismo che la versione di Karl Urban di Johnny Cage porta nell'universo cinematografico.

Il regista Simon McQuoid e la troupe ci hanno dato un trailer per il film Incaged Fury di Johnny Cage, e si può dire con certezza che quelli di voi che hanno amato Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone e Steven Seagal in passato riconosceranno alcune delle cose ridicole che accadono in esso. Aspettatevi molto più sangue, violenza e ninja nel vero trailer di Mortal Kombat 2 di domani.