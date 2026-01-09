Karmine Corp blocca il roster dei Game Changers estendendo la squadra per la stagione 2026

HQ

Il 2025 Game Changers Championship è stato un evento da dimenticare per la regione EMEA, poiché le migliori speranze della divisione sono state rapidamente svanite e non sono mai andate abbastanza a fondo nel torneo. Questo nonostante l'invio di molti talenti promettenti, inclusa una squadra che si è rivelata quella da battere nelle prime due fasi della stagione EMEA.

Stiamo parlando di Karmine Corp GC, ovviamente. La squadra ha vinto sia Stage 1 che Stage 2 della divisione EMEA nel 2025, ma poi ha faticato a portare quel successo nella seconda metà della stagione, classificandosi quarta in Stage 3 e poi non riuscendo a raggiungere le semifinali al Game Changers Championship. Sebbene questi risultati lascino molto a desiderare quando è importante, l'organizzazione ha fiducia in questo team e ha deciso di fermarlo per un altro anno.

Anastasiya "Glance" Anisimova, Azra "Alkyia" Erin, Anastasia "anesilia" Ivanova, Safia "safiaa" Leghzal e la leader in campo Şura "Jiex" Yıldırım torneranno tutte per la stagione 2026, sotto la guida tecnica di Dzmitry "SmartSeven" Smartselau ancora una volta.

Le date definitive per la stagione 2026 di Game Changers devono ancora essere confermate, poiché tutto ciò che sappiamo è che il Championship tornerà a novembre. Non sono state ancora comunicate date per i tornei regionali.