Keanu Reeves ha confermato il suo ritorno in John Wick 5

Chad Stahelski è sembrato ansioso di far tornare Keanu Reeves nei panni di John Wick in un quinto film, ma Reeves è rimasto piuttosto criptico. Questo ha lasciato i fan a chiedersi se il talentuoso regista e l'amato attore si riuniranno, anche dopo quella che sembrava essere la fine di John Wick in John Wick: Capitolo 4. Beh, per citare l'assassino stesso: "La gente continua a chiedermi se sono tornato, e non ho davvero avuto una risposta. Ma ora, sì, sto pensando di essere tornato.

Lionsgate conferma in un comunicato stampa che Chad Stahelski dirigerà quello che chiameremo John Wick 5 per ora, e che Keanu Reeves tornerà nei panni del personaggio titolare. Ci è stato detto che hanno già una storia in mente, quindi ora non ci resta che aspettare che la sceneggiatura venga rifinita e che Reeves impari ancora più trucchi in palestra e al poligono di tiro. Nel frattempo, non vediamo l'ora che From the World of John Wick: Ballerina debutti nei cinema tra due mesi, dato che anche Reeves farà un'apparizione lì.