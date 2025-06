Kiev subisce pesanti bombardamenti dopo la rappresaglia russa Droni e missili russi hanno colpito la capitale ucraina durante la notte, causando gravi danni e vittime civili in mezzo all'escalation delle tensioni.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che Kiev è stata scossa durante la notte da uno degli attacchi aerei più intensi degli ultimi mesi, a seguito di una minaccia russa di rappresaglia per i recenti attacchi ai suoi bombardieri strategici (l'operazione Spider's Web dell'Ucraina). I funzionari ucraini hanno riferito di diversi feriti e morti dopo che i droni si sono schiantati contro edifici residenziali e danneggiato infrastrutture. Nel frattempo, anche altre regioni come Ternopil e Lutsk hanno dovuto affrontare attacchi che hanno interrotto l'energia elettrica e ferito civili. Lutsk, Ucraina - 24 settembre 2022. Monumento alla famosa scrittrice ucraina Lesya Ukrainka a Lutsk, Ucraina // Shutterstock