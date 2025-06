Tutto quello che c'è da sapere sull'operazione Spider's Web in Ucraina

HQ

In quello che gli analisti definiscono un momento spartiacque nell'evoluzione della guerra dei droni, il 1° giugno 2025 l'Ucraina ha eseguito l'operazione Spider's Web, un attacco coordinato di droni a lungo raggio in profondità nel territorio russo che ha preso di mira cinque basi aeree strategiche in tutta la Federazione Russa. Secondo Kiev, oltre 40 aerei sono stati danneggiati o distrutti in quello che è diventato l'attacco aereo più esteso condotto dall'Ucraina all'interno della Russia dall'inizio della guerra su vasta scala nel 2022.

Questa operazione, condotta dal Servizio di sicurezza ucraino (SBU), ha sfruttato 117 droni in prima persona (FPV), lanciati non dal territorio ucraino, ma da unità mobili nascoste all'interno dello stesso territorio russo, rappresentando un drastico cambiamento nelle capacità operative e nella portata dell'intelligence.

Pianificazione ed esecuzione: 18 mesi di lavoro

La portata dell'operazione non è casuale. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, ci sono voluti 18 mesi e 9 giorni per pianificare, sviluppare ed eseguire l'operazione Spider's Web. Il capo dell'SBU, Vasyl Malyuk, ha supervisionato la missione, che ha richiesto il trasporto segreto dei droni in Russia, camuffandoli in contenitori di legno montati su camion. Questi contenitori potrebbero essere attivati a distanza, aprendosi per rilasciare i droni verso i loro bersagli una volta in posizione.

Fondamentalmente, l'Ucraina afferma che i suoi agenti sono stati prelevati dalla Russia prima dell'attacco, garantendo la segretezza operativa e la sicurezza del suo personale. L'intera missione è stata condotta senza preavviso agli Stati Uniti o ad altri alleati, una mossa interpretata da alcuni analisti come l'affermazione dell'Ucraina della propria indipendenza strategica.

Target in cinque fusi orari

I droni ucraini hanno colpito cinque basi aeree in un'immensa fascia di territorio russo: Dyagilevo, Ivanovo Severny, Belaya, Olenya e Ukrainka. Queste basi ospitano alcune delle risorse aeronautiche a lungo raggio più critiche dell'aeronautica russa, tra cui i bombardieri strategici Tu-95MS, Tu-160 e Tu-22M3, nonché gli aerei di allerta precoce aviotrasportati A-50.

La base aerea di Olenya nell'oblast di Murmansk, situata nell'estremo nord-ovest vicino al Circolo Polare Artico, è stata testimone di molteplici esplosioni. Secondo l'intelligence satellitare e i filmati open-source, sono state segnalate almeno 10 esplosioni. I droni sono stati lanciati da un camion posizionato vicino a una stazione di servizio. I bombardieri Tu-95MS e Tu-160, alcuni con potenziale capacità nucleare, erano basati sul sito.

La base aerea di Belaya, vicino a Irkutsk in Siberia, ha segnato il primo attacco di droni ucraini mai registrato nella Siberia orientale, a ben 4.300 km dal confine ucraino. Il governatore Igor Kobzev ha confermato l'attacco e sono circolati video che mostrano pennacchi di fumo che si alzano dalla base. Prima dell'attacco, le immagini satellitari indicavano oltre 90 aerei militari sul sito, tra cui bombardieri e caccia MiG-31.

La base aerea di Dyagilevo a Ryazan ha subito sette esplosioni, con le autorità locali che hanno confermato danni a un edificio civile a causa dei detriti dei droni. Questa base era stata precedentemente bersaglio di attacchi ucraini alla fine del 2022 e di nuovo nel 2023.

Secondo quanto riferito, la base aerea di Ivanovo Severny, a nord-est di Mosca, è stata nuovamente presa di mira dopo un attacco appena una settimana prima, il 23 maggio. Mentre i canali ufficiali russi sono rimasti in silenzio, fonti ucraine suggeriscono che un aereo A-50 molto apprezzato sia stato colpito in questo raid.

La base aerea di Ukrainka nell'oblast dell'Amur, vicino al confine cinese, doveva essere l'obiettivo più orientale. Tuttavia, il camion che trasportava i droni è esploso prematuramente, non riuscendo a lanciare l'attacco.

Danni strategici e onde d'urto politiche

Il governo ucraino sostiene che l'attacco ha distrutto o disabilitato circa un terzo della capacità di lancio di missili da crociera strategici della Russia, causando danni stimati in 7 miliardi di dollari. Queste cifre, sebbene difficili da verificare in modo indipendente, sono supportate da diversi gruppi OSINT (open-source intelligence) e analisti satellitari, che hanno osservato chiari segni di distruzione di aerei e incendi secondari.

Forse la cosa più significativa è che gli aerei presi di mira, i modelli Tu-95, Tu-160 e A-50, stanno invecchiando e non vengono più prodotti in gran numero. La sostituzione richiederebbe costosi programmi di modernizzazione o la cannibalizzazione di altro materiale militare, mettendo ulteriormente a dura prova il complesso militare-industriale della Russia.

A livello strategico, gli analisti dell'Institute for the Study of War suggeriscono che l'attacco limiterà temporaneamente la capacità della Russia di lanciare attacchi missilistici a lungo raggio in Ucraina, dando a Kiev una finestra di relativa calma operativa.

La risposta di Mosca: "Attacco terroristico"

Il ministero della Difesa russo ha denunciato l'attacco come un "attacco terroristico" e ha confermato i danni agli aerei in due basi aeree, Belaya e Olenya. Come di consueto, le dichiarazioni ufficiali del Cremlino hanno minimizzato l'entità delle perdite, anche se le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in più regioni e rafforzato la sicurezza in altri siti militari.

Il governo russo ha anche riferito di aver arrestato o interrogato camionisti presumibilmente coinvolti nel facilitare gli attacchi. Tuttavia, secondo i funzionari ucraini, tutti gli agenti sono stati estratti in anticipo.

Il presidente Zelensky ha aggiunto che l'operazione è stata parzialmente coordinata da un edificio adiacente a un ufficio dell'FSB, un'umiliazione simbolica per il servizio di sicurezza interna della Russia. Ha anche sottolineato che "nessun civile è stato ferito" durante gli attacchi.

L'alba di una nuova era tattica?

Al di là dell'immediata distruzione, l'Operazione La Ragnatela ha suscitato l'interesse militare globale per il modo in cui un assalto di droni di così alto livello e in profondità è stato condotto con relativa impunità. La chiave risiede nell'uso da parte dell'Ucraina di piattaforme di lancio mobili, nell'attivazione remota e nella pianificazione decentralizzata, che potrebbero ridefinire il modo in cui verrà condotta la futura guerra asimmetrica.

Semmai, l'operazione mette in mostra la crescente capacità dell'Ucraina di condurre attacchi guidati dall'intelligence nel cuore del territorio nemico senza fare affidamento su hardware o autorizzazioni occidentali. Segnala anche a Mosca che anche l'infrastruttura militare più remota e pesantemente fortificata della Russia è ora a portata di mano.

Restano da vedere tutte le implicazioni dell'Operazione Ragnatela. Il successo dell'Ucraina potrebbe spingere la Russia a riallocare le risorse di difesa aerea più in profondità nel suo territorio, indebolendo la protezione della prima linea. Potrebbe anche ispirare operazioni di imitazione da parte di altri stati o attori non statali, ora acutamente consapevoli del potenziale di attacchi senza pilota efficaci in termini di costi lanciati dall'interno dei confini dell'obiettivo.