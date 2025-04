Kingdom Come: Deliverance II aggiunge la modalità Hardcore

HQ

Sei uno di quelli che pensano che Kingdom Come: Deliverance II fosse un po' troppo adatto ai bambini e semplice? Un gioco per teneri? Non disperare, perché Warhorse Studios ha annunciato che l'importante aggiornamento della prossima settimana introdurrà la modalità Hardcore.

Un'esperienza hardcore e realistica che limita tutte le funzioni utili e introduce anche diversi vantaggi negativi che influenzano il giocatore in modi diversi. Dai un'occhiata qui sotto:



Intorpidimento: riduce l'intelligenza del giocatore, che probabilmente influisce sulle abilità e sulle opzioni di dialogo.



Sonnambulo: Può coinvolgere il personaggio nel sonnambulismo, portando potenzialmente a situazioni inaspettate.



Mal di schiena: limita la quantità di peso che il giocatore può trasportare, rendendo più impegnativa la gestione dell'inventario.



Mangiatore schizzinoso: fa sì che il personaggio diventi schizzinoso con il cibo, il che può influire sulla rigenerazione della salute e sulla sopravvivenza.



Timido: può influenzare le interazioni sociali e rendere più difficile persuadere o influenzare gli NPC.



Sudato: fa sudare di più il personaggio, il che può influire sulla resistenza o sul rilevamento dei nemici.



Minaccia: fa apparire il personaggio minaccioso, il che può influenzare le interazioni con gli altri.



Hangry Henry: Aumenta l'irritabilità quando il personaggio ha fame, il che può influire sulle prestazioni e sulle interazioni.



Faccia da pugno: rende i PNG più propensi a voler combattere con Henry.



Piede pesante: fa sì che il personaggio faccia più rumore quando si muove, il che può influire sulla furtività.



In breve, ora hai un altro motivo per giocare a uno dei migliori giochi dell'anno finora.

Proverai la modalità Hardcore?