Kylian Mbappé difende sua madre Fayza Lamari: "Non è la mia agente, è mia madre"

Kylian Mbappé ha concesso la sua prima intervista da quando è arrivato in Spagna nell'estate del 2024 per unirsi al Real Madrid. Nella trasmissione televisiva "El Objetivo " del canale La Sexta, il giocatore francese, parlando fluentemente e quasi perfettamente spagnolo, ha parlato di molte cose, per lo più ripetendo cose che ha detto prima, come realizzare un sogno unendosi al Real Madrid.

Una delle parti più interessanti dell'intervista è stata quando ha parlato di sua madre, Fayza Lamari, ex giocatrice di pallamano, difendendola dall'immagine negativa che l'opinione pubblica si è costruita intorno a lei, e confutando la convinzione che sia la sua agente, che ha negoziato condizioni salariali molto alte per suo figlio con il Real Madrid. "È tutto falso. Non è il mio agente, è mia madre. Vuole solo il meglio per i suoi figli. Fa lo stesso con mio fratello, ma dato che non è famoso come me, la gente non gli presta attenzione".

Mbappé dice che "la gente ha sempre avuto un'immagine un po' dura di lei per molte ragioni. Nel mondo del calcio, alla gente non piacciono molte ragazze. Una ragazza che fa una delle cose più importanti nel calcio, molte persone non la vedono bene" ha detto il calciatore, che l'ha ringraziata per tutto quello che ha fatto per lui.

Ha poi aggiunto che, quando deve fare delle scelte o ha bisogno di una guida, parla con suo padre, con cui condivideva la passione per il calcio, mentre sua madre offre il "lato più umano".