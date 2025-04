La campagna Kickstarter di Goat Simulator: The Card Game è ora disponibile

HQ

Coffee Stain North e il suo partner per la creazione di giochi di carte da tavolo MOOD Publishing hanno appena lanciato il Kickstarter ufficiale per Goat Simulator: The Card Game. La campagna è ora attiva e consente ai fan di esprimere il loro interesse a sostenere la creazione del gioco fisico, che si presenta in uno dei tre livelli, ognuno dei quali include una versione reale del gioco di carte.

Il Kickstarter durerà fino al 20 maggio e cercherà di riflettere il successo che Coffee Stain e MOOD hanno visto in passato con Deep Rock Galactic: The Board Game e Valheim: The Board Game, con il primo che ha persino superato il suo obiettivo di finanziamento iniziale del 1000%.

Goat Simulator: The Card Game è progettato per essere un'esperienza più adatta ai bambini con meccaniche più snelle e semplificate. Sarà ancora caotico e folle, ma è progettato per un'azione più rapida che ruota meno attorno alla lettura e a un profondo know-how strategico.

Il Kickstarter offrirà tre livelli di supporto, che vanno da 20 a 50 euro. Per quanto riguarda cosa siano e in che modo differiscano, ci viene detto in un comunicato stampa:

€20 - Edizione Retail



Il gioco baaaa-se in tutta la sua gloria goaty!



€30 - Edizione Esclusiva Cofanetto



Una scintillante edizione in scatola di latta a tema che include sia il gioco base che le esclusive buste di carte!



€50 - Edizione Box Esclusiva e Componenti Aggiuntivi



Per i fan di Ultra Goat Simulator là fuori! Include gli oggetti dell'Exclusive Box Edition, oltre a gettoni di legno, un tappetino da gioco in neoprene e una versione più grande del peluche lanciabile!



Puoi andare alla pagina Kickstarter qui per impegnarti e anche saperne di più su questo stravagante gioco di carte fisico.