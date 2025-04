La Cina raduna l'Europa nella battaglia commerciale con gli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie sulla Cina . Con l'intensificarsi della disputa commerciale tra Cina e Stati Uniti, Pechino si sta rivolgendo ai partner tradizionali in Europa, esortandoli a resistere a quello che considera un uso sempre più aggressivo dei dazi da parte di Washington.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in telefonate separate con funzionari britannici e austriaci, ha sottolineato con fermezza l'urgente necessità di sostenere le norme commerciali internazionali e resistere a quella che ha descritto come una crescente pressione unilaterale da parte degli Stati Uniti.

La Cina ha inquadrato la questione non solo come una disputa regionale, ma come una minaccia all'ordine commerciale globale. Parallelamente, i legami tra Pechino e Bruxelles sembrano riscaldarsi silenziosamente, con entrambe le parti impegnate in un rinnovato dialogo economico su settori strategici.