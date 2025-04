La Cina rimane ferma mentre Trump segnala un aumento dei dazi a oltre il 100% La Cina respinge le pressioni degli Stati Uniti, mentre l'Europa e l'Asia si preparano a ricadute più profonde.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Mentre il presidente Trump intensifica la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina con l'intenzione di imporre tariffe superiori al 100% sulle importazioni cinesi, Pechino ha respinto con fermezza le richieste americane, etichettandole come ricatti. I funzionari cinesi hanno chiarito che combatteranno fino alla fine, segnalando che non hanno intenzione di capitolare alle pressioni. Nel frattempo, l'economia globale rimane in tensione, con i mercati azionari che mostrano segni di ripresa dopo un periodo di forti cali. L'Unione Europea ha reagito con le proprie proposte tariffarie, mentre i mercati asiatici continuano ad affrontare forti turbolenze. Con le discussioni sul fatto che questi dazi siano una tattica di pressione strategica o un cambiamento permanente, il panorama economico rimane incerto. Donald Trump e Xi Jinping // Shutterstock