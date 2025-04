La Cina si rivolge al Giappone per contrastare i dazi statunitensi

HQ

Le ultime notizie su Cina e Giappone . Con una mossa diplomatica discreta ma calcolata, il premier cinese Li Qiang ha teso la mano al primo ministro giapponese Shigeru Ishiba, esortando a fare fronte unito contro l'ultima ondata di dazi statunitensi.

Con Tokyo già in trattative tese con gli Stati Uniti per la sua inclusione nei recenti aumenti delle tariffe, la lettera, secondo quanto riferito attraverso l'ambasciata cinese, invita il Giappone a prendere in considerazione una posizione comune su ciò che Pechino inquadra come un'escalation del protezionismo economico da parte di Washington.

Lo sfondo è una complessa rete di questioni irrisolte e rivalità che ha a lungo teso le relazioni sino-giapponesi. Ora, mentre le tensioni commerciali divampano ancora una volta, entrambe le nazioni si trovano di fronte alla questione se gli interessi reciproci possano finalmente superare le vecchie animosità.