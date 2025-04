La colonna sonora di Split Fiction è ora disponibile per lo streaming

HQ

Dopo il lancio poco più di un mese fa, Split Fiction ha ora reso disponibile la sua colonna sonora per l'ascolto al di fuori del gioco. L'ultima avventura cooperativa di Hazelight è stata inondata di elogi da fan e critici sin dal lancio, e per quanto le persone abbiano amato giocare all'avventura di Mio e Zoe, si sono anche divertite ad ascoltare la colonna sonora di accompagnamento.

La colonna sonora Split Fiction è ora disponibile su Spotify, Apple Music e YouTube Music come parte dell'abbonamento a uno di questi servizi e include 45 brani musicali del gioco. In un post sul blog condiviso da EA, ci sono anche alcuni consigli su cosa dovresti ascoltare a seconda della tua atmosfera.

"Se stai cercando di ricordare il tempo accogliente che hai trascorso come dream team di Otter and Fairy, ti consigliamo di andare alla traccia 09 - Hopes of Spring", si legge nel post sul blog, raccomandando la traccia 26 - The Prisoner per conquistare i tuoi demoni interiori e la traccia 36 - In Love per un po' di musica da night club.

Split Fiction è ora disponibile su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. Una versione per Nintendo Switch 2 uscirà il 5 giugno.