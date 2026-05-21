La Coppa del Mondo di Esports conferma i piani di abdicare dall'Arabia Saudita per il 2026, evento che si terrà a Parigi

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Recentemente, abbiamo riportato la notizia che affermava che la Coppa del Mondo di Esports stava cercando di abdicare l'Arabia Saudita per questa edizione del 2026, tutto perché il conflitto in corso in Medio Oriente renderà difficile e persino pericoloso per così tanti fan e giocatori viaggiare a Riyadh e partecipare a questo festival della durata di sette settimane.

Il rapporto era abbastanza chiaro che queste informazioni erano già state presentate a chi era coinvolto nella Coppa del Mondo di Esports, il che significava che ci aspettavamo solo un annuncio ufficiale, che ora abbiamo ricevuto.

In un post sul blog, è stato confermato che Parigi, Francia, ospiterà la Coppa del Mondo di Esports questa estate, con le date definitive ancora previste dal 6 luglio al 23 agosto. Tutte le promesse fatte in precedenza per il festival di quest'anno vengono mantenute, con un montepremi di oltre 75 milioni di dollari in palio, oltre 15 tornei in 24 giochi diversi, più di 2.000 giocatori presenti provenienti da oltre 200 club e più di 100 paesi coinvolti.

Ci è stato detto che presto verranno condivise informazioni sui biglietti e che possiamo aspettarci anche dettagli sulla "nuova sede, l'esperienza dei fan, il calendario dei tornei e altro ancora" nelle prossime settimane.