La Corea del Nord conferma il dispiegamento di truppe in Russia e definisce i suoi soldati "eroi"

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Lunedì, la Corea del Nord ha confermato ufficialmente di aver schierato circa 14.000 soldati per sostenere la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina, inquadrando la mossa come una dimostrazione dell'approfondimento della sua alleanza con Mosca.

La Commissione militare centrale ha sottolineato che la decisione è stata presa nell'ambito del partenariato strategico globale firmato da Kim Jong Un e Vladimir Putin, con i soldati nordcoreani che avrebbero aiutato a reclamare parti della regione russa di Kursk.

Sia il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che la Corea del Sud hanno condannato fermamente il dispiegamento come illegale e immorale, accusando la Corea del Nord di intensificare deliberatamente il conflitto mentre cerca di rafforzare il proprio regime autoritario.

Gli analisti suggeriscono che questa conferma pubblica è programmata per rafforzare i legami diplomatici in vista di un prossimo vertice Kim-Putin. Per ora, resta da vedere come questo coinvolgimento militare senza precedenti rimodellerà le dinamiche regionali.