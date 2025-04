La Corea del Nord critica il dispiegamento di bombardieri B-1B in mezzo alle crescenti tensioni Pyongyang vede le esercitazioni aeree tra Stati Uniti e Corea del Sud come una provocazione, sollevando preoccupazioni regionali.

La Corea del Nord ha emesso una risposta severa al recente dispiegamento di un bombardiere strategico B-1B statunitense in esercitazioni congiunte con la Corea del Sud, etichettando la mossa come una palese minaccia alla sua sicurezza nazionale. Il regime ha accusato Washington di trasformare i sorvoli dei bombardieri in un atto di aggressione di routine. Mentre Seoul sostiene che le esercitazioni militari sono di natura difensiva, Pyongyang le vede come parte di una più ampia campagna di intimidazione. L'operazione ha incluso aerei da combattimento avanzati e precede di un'altra importante esercitazione aerea, Freedom Flag, che prevede la presenza di caccia stealth che simulano gli attacchi nemici. La dimostrazione di forza ha fatto ben poco per alleviare le ostilità di lunga data. Il bombardiere strategico B-1B dell'aeronautica militare degli Stati Uniti in volo all'ADEX 2017 Air Show all'aeroporto di Seongnam, Corea del Sud, il 16 ottobre 2017 // Shutterstock