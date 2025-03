La Danimarca respinge la visita di Usha Vance in Groenlandia Il crescente interesse di Washington per l'Artico scatena tensioni diplomatiche.

Le ultime notizie sulla Groenlandia . Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha condannato martedì l'imminente visita della delegazione degli Stati Uniti in Groenlandia come una pressione inaccettabile, rifiutando qualsiasi idea di influenza americana. La visita, guidata da Usha Vance, moglie del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, e da importanti funzionari della sicurezza nazionale, arriva in mezzo a rinnovate speculazioni sulle ambizioni degli Stati Uniti nell'Artico ricco di risorse. Il groenlandese Mute Egede ha definito il viaggio una provocazione, data la sua tempistica durante i negoziati di coalizione e le elezioni locali. Con l'Unione Europea e gli alleati nordici che sostengono la Danimarca, Frederiksen insiste sul fatto che la Groenlandia rimane saldamente all'interno delle sue alleanze esistenti.