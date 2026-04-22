La Esports Integrity Commission ha elevato l'azione disciplinare della MAUschine a un divieto a vita

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Proprio di recente, abbiamo raccontato gli eventi folli in un torneo tedesco Counter-Strike 2, in cui il concorrente Maurizio "MAUschine" Weber è apparso sul palco per la cerimonia di premiazione e poi ha dato un pugno a sorpresa a uno dei suoi avversari, in un colpo di scena completamente sorprendente.

Poco dopo ciò accadde, l'Esports Integrity Commission (ESIC) decise di imporre un divieto competitivo di dieci anni a MAUschine per le sue azioni, ponendo di fatto fine alla sua carriera e alle speranze di tornare al gioco competitivo. Tuttavia, un divieto di dieci anni significa che potrebbe tornare alla fine, o meglio, è successo...

L'ESIC ha elevato l'azione disciplinare della MAUschine a un divieto a vita, il che significa che non parteciperà mai più a nessun evento per i membri ESIC. Parlando di questa decisione, una dichiarazione dell'ESIC aggiunge:

"L'indagine dell'ESIC ha rilevato che il signor Weber ha commesso un'aggressione fisica contro un altro partecipante di una squadra avversaria sul palco dopo una partita. Questo comportamento rappresenta una violazione flagrante e inaccettabile del Codice di Condotta ESIC, incluse violazioni relative alla violenza, alla sicurezza dei partecipanti e all'obbligo fondamentale di agire con integrità e rispetto in ogni momento."

Sottolinea inoltre che il divieto a vita "riflette la gravità del reato e l'impegno di ESIC a garantire che le persone che si impegnano in condotte violente vengano escluse dagli ecosistemi competitivi dei membri ESIC."

Cosa ne pensa di questa sentenza disciplinare?