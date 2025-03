La FIFA annuncia la distribuzione dei premi in denaro della Coppa del Mondo per Club e annuncia un programma di solidarietà

HQ

La Coppa del Mondo per Club FIFA, quasi una competizione nuova di zecca quest'anno (si terrà ogni quattro anni con le 32 migliori squadre di calcio degli ultimi quattro anni secondo il sistema di classificazione FIFA), si svolge quest'anno e c'è un mix di aspettative e reticenze tra i tifosi di calcio. Ma per i club partecipanti sarà un affare molto redditizio: la FIFA ha annunciato oggi i soldi che i club otterranno dalla loro partecipazione e per le partite vinte, anche se varia da continente a continente.

In totale, ci sarà 1 miliardo di dollari da distribuire tra i 32 club. Questo è diviso in 525 milioni di dollari per il pilastro partecipante: i soldi che riceveranno tutti e 32 i club. Tuttavia, non è lo stesso per tutti i club: i club dell'Oceania riceveranno 3,58 milioni di dollari, i club dell'Africa, dell'Asia e del Nord e Centro America riceveranno 9,55 milioni di dollari, i club del Sud America riceveranno 15,21 milioni di dollari e i club dell'Europa oscilleranno tra i 12,81 e i 38,19 milioni di dollari, determinati da una classifica basata su criteri sportivi e commerciali (è giusto supporre che il Real Madrid o il Manchester City otterranno più di Ulsan HD dalla Corea del Sud o Masandawana dal Sud Africa).

I restanti 475 milioni di dollari saranno distribuiti in base a quanto arriveranno nella competizione, equamente tra tutti i club, senza discriminazioni questa volta: 2 milioni di dollari per vittoria o 1 milione di dollari per pareggio nella fase a gironi, 7,5 milioni di dollari vincendo gli ottavi di finale, 13,125 milioni di dollari per i quarti di finale, 21 milioni di dollari per la semifinale, 30 milioni di dollari per il finalista, 40 milioni di dollari al vincitore (ovvero 37,5 milioni di euro, o 31,05 sterline).

L'importo massimo che un club riceverà è di $ 125 milioni. Ma c'è anche un "obiettivo di solidarietà" di 250 milioni di dollari – l'importo finale dipenderà probabilmente dal successo della competizione – da distribuire al resto delle squadre di calcio, anche se non partecipano. Tutto il montepremi, 1 miliardo di dollari, proverrà da partnership, sponsor e una grossa fetta da DAZN, che ha pagato una somma record per i diritti di trasmissione in tutto il mondo, senza toccare le riserve della FIFA, "che sono accantonate per lo sviluppo del calcio globale attraverso le 211 federazioni membri della FIFA".

La Coppa del Mondo per club FIFA si svolgerà negli Stati Uniti tra il 12 giugno e il 13 luglio, poco dopo la Final Four della Nations League, che a sua volta è poco dopo la finale di Champions League... Sarà interessante vedere quanti giocatori, se ce ne saranno, giocheranno tutti e tre in un periodo di tempo così breve.