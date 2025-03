La Finlandia è in cima alla classifica globale della felicità per l'ottavo anno consecutivo

HQ

Le ultime notizie sulla Finlandia . Il paese si è assicurato la sua posizione di nazione più felice del mondo per l'ottavo anno consecutivo, secondo il World Happiness Report 2025, con Danimarca, Svezia e Norvegia che mantengono la loro roccaforte ai primi posti.

Il rapporto, pubblicato il 20 marzo dal Wellbeing Research Centre dell'Università di Oxford, evidenzia il successo duraturo dei paesi nordici nel promuovere alti livelli di fiducia, coesione sociale e solidi sistemi di welfare.

Nel frattempo, gli Stati Uniti sono scesi al 24° posto, il più basso di sempre, a causa dell'aumento dell'isolamento sociale, della polarizzazione politica e dell'aumento delle morti per disperazione. Per ora, resta da vedere come si evolverà questa classifica della felicità nei prossimi anni.