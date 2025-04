La flotta norvegese di F-35 guadagna nuova potenza di fuoco con i missili JSM

HQ

Le ultime notizie sulla Norvegia . Il paese ha compiuto un passo significativo nella modernizzazione della difesa con la consegna dei suoi primi missili Joint Strike (JSM) per i caccia F-35. Ciò avviene poco dopo il completamento dell'acquisizione da parte del paese della sua flotta completa di 52 F-35.

Il JSM, sviluppato da Kongsberg Defence & Aerospace in collaborazione con la Defense Materiel Agency norvegese, offre capacità avanzate di attacco di precisione, consentendo all'F-35 di ingaggiare bersagli difesi a distanze maggiori, mantenendo il suo profilo stealth.

Con questo, l'esercito norvegese è pronto a migliorare la sua capacità di protezione contro le minacce future, garantendo la sua strategia di difesa sia in ambiente terrestre che marittimo. Per ora, resta da vedere come l'impatto operativo del JSM rimodellerà la posizione di difesa del paese.