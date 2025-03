La Marvel non ha finito di annunciare Avengers: Doomsday membri del cast

HQ

Ieri abbiamo assistito a una delle rivelazioni più strane e frustranti che abbiamo mai visto per un film, un gioco o qualsiasi altro media. Nessuno sospettava che sarebbero rimasti seduti al computer per cinque ore, ma per ricevere la notizia, questo è quello che dovevamo fare.

Dal ritorno dei Vendicatori come Chris Hemsworth ai membri del cast originale degli X-Men come Sir Ian McKellen, ci sono state molte sorprese e alcuni volti attesi. Tuttavia, sembra che la Marvel non abbia ancora finito con il cast per Avengers: Doomsday.

Secondo The Hollywood Reporter, la Marvel sta ancora tenendo alcuni nomi vicini al petto e non siamo sicuri di quando o come scopriremo di questi membri aggiuntivi del cast. Lo Spider-Man di Tom Holland, il Deadpool di Ryan Reynolds e altri erano notevolmente assenti, nonostante le aspettative indicassero la loro apparizione.

Tuttavia, con 27 nomi già in ballo, sarà difficile comprimere tutti questi eroi in un unico film. Abbiamo più di un anno di attesa prima di vedere come andrà a finire, poiché Avengers: Doomsday arriverà sugli schermi il 1° maggio 2026.