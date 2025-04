La Norvegia acquisirà 24 K9 Thunders in un affare da 534 milioni di dollari Oslo rafforza le sue difese settentrionali in mezzo a crescenti preoccupazioni per la sicurezza.

HQ Le ultime notizie sulla Norvegia . Il paese ha annunciato un piano da 534 milioni di dollari per quasi raddoppiare la sua flotta di obici semoventi K9 Thunder, acquisendo 24 nuove unità dalla sudcoreana Hanwha Aerospace, secondo una proposta del governo pubblicata venerdì. La mossa, parte di una più ampia strategia di investimenti militari, mira a migliorare la potenza di fuoco dell'artiglieria a lungo raggio del paese e a sostenere la creazione di un nuovo battaglione all'interno della brigata Finnmark, strategicamente vitale, rafforzando le capacità di difesa nell'estremo nord. La proposta riflette la risposta della Norvegia a un panorama di sicurezza in evoluzione e include maggiori finanziamenti per le capacità di sminamento navale e le infrastrutture militari critiche, ma attende ancora l'approvazione del parlamento, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione. Seongnam-si, Corea del Sud - 18 ottobre 2023: obice semovente Hanwah Defence K9A1 Thunder da 155 mm in ADEX (Seoul International Aerospace Defense Exhibition) 2023 // Shutterstock