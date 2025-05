La Nvidia GeForce RTX 3060 rimane la scheda grafica più popolare tra gli utenti di Steam

HQ

Sebbene sia tutto molto eccitante quando Nvidia o AMD rilasciano una nuova generazione di schede grafiche e possiamo vedere l'FPS aumentare nei nostri giochi preferiti, poche persone escono e ottengono un aggiornamento il prima possibile.

È arrivato un altro mese e, dopo aver partecipato al sondaggio sull'hardware di Valve, ho deciso di dare un'occhiata per vedere se fossero avvenuti cambiamenti importanti. Nulla si era mosso, davvero, il che è ancora piuttosto interessante, in quanto dimostra che le persone non si stanno affollando per aggiornare i loro PC.

Il 4,94% degli utenti sta ancora sfruttando al massimo la propria GPU GeForce RTX 3060, il che potrebbe non sembrare molto, ma considerando quante opzioni di GPU ci sono, la rende la scelta più popolare su Steam.

Sembra che sempre più persone non siano più in grado di optare per le schede grafiche di fascia alta, poiché il prezzo continua a salire sempre di più per qualcosa come un 4090 o 5080. Nella top 10 delle schede grafiche utilizzate da coloro che hanno preso parte al sondaggio, si possono trovare solo tre GPU della serie 40, e sono la 4060, la 4060 Laptop GPU e la 4060 Ti.

Il maggior numero di utenti (35,42%) sta ancora sfruttando al meglio una scheda con 8 GB di VRAM. Considerando che la serie 30 di GPU ha quasi 5 anni a questo punto, questo potrebbe essere sorprendente da sapere, ma anche con tutto il flash delle GPU di nuova generazione, sembra che non possano ancora tentare la maggior parte degli utenti di Steam.